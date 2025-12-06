Truffe e raggiri, Polizia locale di Udine in aiuto dei cittadini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Come evitare truffe e raggiri. Volantinaggio e opera di sensibilizzazione degli uomini della Polizia locale di Udine al Mercato di Viale Vat, dove questa mattina è stato posizionato un gazebo del corpo.

Due gli opuscoli in distribuzione da parte degli agenti. Il primo è una guida per vivere in sicurezza, con consigli su come evitare frodi per strada o sul web; il secondo è un dépliant sul nuovo servizio psicologico e legale di aiuto per le vittime di truffe, raggiri e furti istituito in via Stringher, presso l’ufficio di decentramento.

Lo sportello sarà aperto una volta la settimana e permetterà colloqui al telefono, online e in presenza, previo appuntamento, a tutte le persone che sono state vittime di truffe. Qui potranno trovare un supporto assistenziale -sanitaria e psicologica – e aiuto dal punto di vista legale.