Truffe e frodi informatiche: perquisizioni anche in Fvg

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Truffe online, frodi informatiche ed accesso abusivo ai sistemi informatici. E’ su questi fenomeni che la Polizia postale ha avviato un’articolata indagine, su tutto il territorio nazionale, che ha riguardato anche il Friuli Venezia Giulia dov’è stata effettuata, a carico di una persona indagata, una perquisizione domiciliare che ha permesso di raccogliere significativi elementi probatori, utili alla prosecuzione dell’attività investigativa.

Si tratta per la maggior parte di truffe che, nate anche nella nostra Regione, hanno poi avuto sbocchi in tutta Italia. Da qui l’operazione ad alto impatto della polizia, sull’intero territorio nazionale, che ha coinvolto oltre 160 operatori.

Due, in particolare, le tecniche fraudolente che sempre più spesso si verificano in Friuli Venezia Giulia: il falso trading online e le vendite sui social network e sulla piattaforma Subito.it.

A finire nella rete ci sono decine di utenti che, per quanto riguarda il trading, si fidano di sedicenti broker che promettono, dietro a degli investimenti, cospicui guadagni. Ma al momento di riscuotere il denaro, non solo i soldi non arrivano ma all’utente viene chiesto di pagare ingenti somme di denaro che, sempre nell’architettura della truffa, servirebbero per bypassare i cosiddetti dazi doganali.

Attenzione anche alle vendite online. I truffatori sfruttano le principali piattaforme social per pubblicare falsi annunci di vendita di beni e servizi a prezzi estremamente vantaggiosi. E, al contempo, si fanno versare ripetutamente, su carte di credito prepagate, somme di danaro allo scopo di accelerare i tempi di consegna della merce.

Attività illecite, caratterizzate dall’induzione in errore della persona offesa, che, come informa la Polizia postale, hanno lo scopo di carpire i dati personali, bancari e le credenziali di accesso ai conti correnti di ignari utenti della rete.