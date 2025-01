Truffe in serie agli anziani, identificato

Gli sono state contestate almeno dodici truffe, in appena un mese, commesse, tra Friuli, Veneto e Lombardia, danni di altrettante persone anziane. Che gli hanno fruttato un bottino di oltre 95mila euro. Ma alla fine i carabinieri lo hanno scoperto e ora nei confronti di un 24enne di Napoli è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel capoluogo campano. E’ stata inoltre avviata l’istruttoria per l’applicazione del foglio di via obbligatorio dal comune di Aviano.

L’episodio, da cui è partita la complessa attività d’indagine condotta dai carabinieri, si è verificato il 26 giugno dello scorso, verso mezzogiorno, a San Martino di Campagna, quando una 80enne era rimasta vittima della classica truffa del finto incidente. E’ in quell’occasione che i militari, grazie all’ascolto di alcuni testimoni e alla visione delle immagini di videosorveglianza della zona, erano riusciti a dare un volto e un’identità certa al truffatore.

Nel corso dell’indagine, i carabinieri di Aviano hanno appurato che il giovane poteva essere l’autore anche di altre truffe. I colpi messi a segno, oltre a quello di San Martino di Campagna, vanno dal Friuli (Cervignano – Martignacco), al Veneto (Concordia Sagittaria – Arzignano – Trissino – Montecchio Maggiore – Vicenza), alla Lombardia (Brescia – Edolo – Carate Brianza – Borgo Satollo).

Il truffatore, per non correre il rischio di essere fermato ai posti di controllo, era solito viaggiare in treno. Per raggiungere le case delle vittime, invece, sceglieva l’autobus o il taxi. Le sue vittime preferite, solitamente, erano donne sole ultra 65enni.

Le richieste di denaro andavano dai 20 ai 60mila euro. In alcuni casi, le malcapitate gli hanno addirittura consegnato la propria carta bancomat con il pin, per permettere il prelievo di denaro.