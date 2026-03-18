Truffe: «La fretta e il panico, ecco come agiscono»

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. «La fretta, il panico che mi ha preso per l’importo che stava per essermi prelevato dal conto e il fatto che mi sono trovata da sola. In quel momento la fretta non ti fa ragionare, ci ho ragionato mano mano durante la telefonate perché mi sembra veramente impossibile la cosa, ma sono molto bravi». La signora Sandra, ci ha chiesto lei di non usare il cognome, è stata vittima di una truffa, ha ricevuto un messaggino nel quale le comunicavano una operazione bancaria e ha contattato il numero indicato per fortuna si è fermata in tempo.

La signora Sandra spiega che è fondamentale «Fermarsi prima di toccare qualsiasi conto. Non chiamare qualsiasi numero che ti viene proposto ma fermarsi un attimo e pensare sempre che possa essere una truffa. Mi sono quindi recata dai Carabinieri che mi hanno spiegato che quello che è successo era compatibile con una denuncia querela ed è molto importante perché consente alle forze dell’ordine di procedere».

Oggi la signora Sandra racconta la sua storia anche ai giovani per sensibilizzarli: «Informare i giovani che dopo a loro volta possono informare le persone a loro vicine: ritengo molto importante fare informazioni e formazione nello stesso tempo».