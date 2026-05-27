Truffe telefoniche, Destra Tagliamento presa d’assalto

Trentacinque tentativi di truffa in poche ore nel Pordenonese. Un’ondata di telefonate fraudolente nel pomeriggio di ieri ha preso di mira gli anziani della Destra Tagliamento. Nessuna truffa è stata portata a termine.

21 gli anziani contattati ad Azzano Decimo, 11 a Pordenone e 3 a Casarsa. I malviventi si spacciavano per Carabinieri o Guardia di Finanza, raccontando la falsa vicenda della “targa clonata” o di una rapina in gioielleria, inducendo le vittime a recarsi in caserma.

L’obiettivo era isolare una persona in casa per poi convincere l’altro coniuge a consegnare denaro e gioielli. In tutti i casi il raggiro non è riuscito: gli anziani hanno interrotto le comunicazioni e chiamato il 112.

Ad Azzano Decimo segnalati anche tentativi della cosiddetta “truffa dell’oro falso”, con finti venditori di gioielli apparentemente preziosi in cambio di denaro. Anche in questo caso nessuna vittima è caduta nel raggiro.