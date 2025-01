Trump annuncia tagli tra i soldati americani: “trema” anche la base di Aviano

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Per noi sarebbe un disastro”. Non usa mezze parole il sindaco di Aviano, Paolo Tassan Zanin, nell’apprendere che il nuovo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, vorrebbe far rimpatriare, per ragioni di spesa, 20mila soldati americani presenti in Europa. Non si può escludere che nel mirino dei tycoon ci siano pure le basi militari di Aviano e Vicenza. Anche se, vista la posizione strategica che rivestono, sarebbero probabilmente tra le ultime ad essere toccate da una sforbiciata.

Dalla base di Aviano nessuna dichiarazione ufficiale, anche se, in queste ore, la tensione tra il personale è palpabile. All’interno, tra personale militare e civile, lavorano 5mila persone. Di cui 3mila risiedono al di fuori della base stessa.

“Da parte mia – le parole del sindaco Tassan Zanin – c’è la massima attenzione su questo tema. Negli anni il legame tra la base e il territorio si è sempre più consolidato, tanto che si può parlare di perfetta integrazione. In caso di tagli, le ricadute per Aviano e per l’intera Destra Tagliamento sarebbero disastrose. A partire dall’indotto, per non parlare poi dei posti di lavoro che si andrebbero a perdere. Ecco perché – conclude il primo cittadino – ho già dato mandato ai miei collaboratori di verificare la fondatezza di certe notizie che stanno circolando insistentemente”.

Dello stesso avviso è Angelo Zaccaria, coordinatore nazionale Air Force della Uil: “Per la base di Aviano – sottolinea – sembra non esserci pace. Per 20 dei 44 lavoratori inseriti nel vortice degli esuberi siamo riusciti a trovare un accordo, con uno “scivolo” economico che ha permesso loro di firmare il licenziamento. Sei dipendenti civili siamo riusciti a ricollocarli, per gli altri 11 c’è un grosso punto di domanda. Tutto dipenderà dalle scelte della nuova amministrazione Trump. Certo è che nuovi tagli – conclude il sindacalista – avrebbero ripercussioni pesantissime sulla base e sull’economia territoriale”.