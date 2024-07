Si rompe una tubatura a Pulfero: acqua gialla a Manzano, disagi nelle valli del Natisone

La rottura nella notte di una tubatura nel territorio comunale di Pulfero ha causato tutta una serie di problemi all’utenza tra Cividale, valli del Natisone e Manzano. Come comunica l’Acquedotto Poiana, a causa del guasto sono rimaste prive di rifornimento idrico alcune zone dei Comuni di Pulfero, Cividale e San Pietro al Natisone. Disagi anche a Manzano, dove diversi cittadini hanno segnalato come nel corso della mattinata dal rubinetto sia uscita acqua di colore marroncino. Da Poiana fanno sapere che quest’ultimo problema è anch’esso collegabile alla tubatura di Pulfero: “Abbiamo sistemato la rottura e invertito i flussi, da qui l’acqua di colore diverso dal solito – spiega un tecnico dell’azienda – ma nel giro di qualche ora il disagio nel Manzanese è rientrato. Potrebbe invece volerci ancora qualche ora prima del ritorno alla normalità nelle valli del Cividalese”.

Problemi nelle ultime ore anche a Colugna e Tavagnacco: come conferma l’azienda Cafc, nel primo caso c’è stata una perdita idrica che entro l’inizio della prossima settimana sarà aggiustata, mentre nel secondo caso alcuni utenti hanno segnalato la fuoriuscita dai rubinetti di acqua di colore scuro dovuta al fatto che durante delle operazioni di lavaggio delle condotte in acciaio delle reti interne ad anello si sono fermati dei sedimenti. Le operazioni di lavaggio proseguiranno anche nei prossimi giorni: Cafc invita l’utenza a segnalare al numero verde 800 713711 eventuali problematiche che saranno prese in carico da operativi inviati sul posto a svolgere sopralluoghi. Intanto nella giornata di lunedì, a seguito di lavori sulla rete idrica, sarà sospesa l’erogazione del servizio idrico dalle 8.30 alle 18 in 69 strade del territorio comunale di Martignacco.