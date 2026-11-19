Copiosa perdita d’acqua questa mattina a Udine, all’incrocio tra via Ottaviano Tartagna e via Bernardino Giuseppe Bison, a causa della rottura di una tubazione della rete idrica.

L’acqua ha invaso rapidamente la sede stradale, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area e la gestione dei disagi alla circolazione.

Sul posto sono intervenuti anche i tecnici di Cafc per avviare le operazioni di ripristino. A fare il punto sulla situazione è stata la stessa direttrice della società idrica, Beatrice Follador: “La rottura è stata presa in carico – ha dichiarato –, la squadra di manutenzione sta già lavorando e i tecnici sono a buon punto, nonostante il maltempo non sia purtroppo clemente”. Le operazioni proseguiranno fino alla completa riparazione del guasto e al ripristino della normale viabilità.