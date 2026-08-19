Tuffi e scivolate nei torrenti, due giovani elitrasportati

Un pomeriggio di intensa attività per i soccorritori, chiamati ad intervenire in rapida successione per due diversi incidenti lungo i corsi d’acqua della regione. Il primo allarme è scattato sul torrente Palar, a Trasaghis. Un ragazzo è scivolato da una briglia procurandosi diversi traumi: è stato trasportarlo d’urgenza all’ospedale di Udine. Appena concluso il primo intervento, l’eliambulanza si è diretta a Tramonti di Sopra, lungo il torrente Chievolis, dove un altro giovane ha riportato un trauma cranico a seguito di un tuffo. Anche in questo caso è stato necessario elitrasportarlo all’ospedale Santa Maria della Misericordia.