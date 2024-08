Dopo il tuffo, l’atterraggio sulle rocce: ferito un forrista

Sono usciti tutti poco dopo le 23 di ieri, i cinque soccorritori e i due forristi polacchi rimanenti, dalla forra del Torrente Leale, nel comune di Trasaghis, dopo aver consegnato il ferito all’elisoccorso regionale che lo ha fatto sbarcare al campo base per affidarlo all’ambulanza.

Il forrista si era infortunato tra il V e il VI tiro della forra, che conta dieci calate su un dislivello di 140 metri. Facendo un tuffo, era scivolato mentre si era dato slancio nel salto, atterrando in piedi, non nell’acqua profonda ma in una parte meno profonda, procurandosi sul fondo roccioso una probabile frattura del femore.

I compagni lo avevano raggiunto ed erano riusciti a tirarlo fuori dall’acqua, posizionandosi con lui in una nicchia in attesa dei soccorsi.

I soccorritori della squadra forre del Soccorso alpino e speleologico, non senza difficoltà, hanno calato il ferito imbarellato per una decina di metri di dislivello, raggiungendo il punto in cui lo si è potuto agganciare al verricello e estrapolare dalla forra.