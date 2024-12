Tuffo di Capodanno nelle acque gelide del mare di Grado

Si è rinnovata sulla spiaggia di Grado la tradizione del tuffo di San Silvestro, evento che vuole essere benaugurante in vista dell’anno nuovo. Per il decimo anno consecutivo una sessantina di persone, tra cui una ventina di turisti austriaci, ha affrontato le acque del mare gradese. A guidare i partecipanti come sempre è stato Marco Negrini, ideatore e promotore dell’evento svoltosi quest’anno con condizioni climatiche meno proibitive di altre edizioni visti i 12 gradi di temperatura: “La sabbia era calda e l’acqua fredda – racconta Negrini – la marea alta ci ha aiutato a evitare di camminare troppo prima di riuscire a tuffarci”.