Tumori, svolta al Cro: arriva la tomoterapia

Il Cro di Aviano compie un passo decisivo nel trattamento dei tumori complessi. È stata inaugurata questa mattina la nuova tomoterapia di ultima generazione, acquisita grazie a un finanziamento regionale di 8 milioni di euro. Il macchinario, che entrerà ufficialmente in funzione la prossima settimana, rappresenta la punta di diamante tecnologica per la radioterapia avanzata in Friuli Venezia Giulia.
L’apparecchiatura permette di trattare con precisione millimetrica neoplasie difficili da raggiungere, come i mesoteliomi, i sarcomi dei tessuti molli e i tumori della base cranica. Grazie a un sistema di sincronizzazione con i movimenti respiratori del paziente, il fascio di radiazioni colpisce il bersaglio riducendo al minimo i danni ai tessuti sani. Una risorsa fondamentale anche per l’oncologia pediatrica, che richiede trattamenti cranio-spinali estremamente delicati.