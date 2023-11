Turetta presto in Italia, ha dato il consenso all’estradizione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO

Il rientro in Italia di Filippo Turetta, il 22enne padovano accusato di sequestro e omicidio volontario aggravato dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin, è più vicino. Il Tribunale tedesco ha disposto l’estradizione per Filippo Turetta, fermato nei pressi di Lipsia dopo una lunga fuga. Il giovane, che ha detto agli inquirenti tedeschi di aver più volte pensato di farla finita senza averne il coraggio, ha dato il proprio consenso a essere consegnato alle autorità italiane, come riferisce una nota della polizia tedesca recapitata stamani all’avvocato del giovane, Emanuele Compagno. Sarà il ministero dell’Interno ora a disporre il trasferimento in Italia del 22enne padovano, previsto in tempi rapidi. Nella Grande Punto di Turetta, poi sequestrata, la polizia tedesca ha rinvenuto anche un coltello da cucina, forse l’arma del delitto, un paio di guanti e un telefono cellulare, oltre a tracce di sangue presenti anche sui vestiti del giovane.

Intanto l’anatomopatologo Antonello Cirnelli è stato nominato perito di parte della famiglia di Giulia Cecchettin. Il medico si era occupato, sabato scorso, per conto della Procura di Pordenone, dell’ispezione esterna sulla salma della studentessa padovana subito dopo il rinvenimento del corpo nei boschi sopra Barcis. Siccome la titolarità dell’indagine è in capo alla Procura di Venezia, in quanto il primo reato accertato è il sequestro di persona, l’incarico di eseguire l’autopsia per la pubblica accusa sarà assegnato a un professionista locale. Questa mattina, verificata l’assenza di motivi ostativi, visto che Cirnelli aveva comunque avuto parte attiva nell’inchiesta, è stata autorizzata l’assunzione del nuovo incarico per conto della famiglia, che sarà formalizzato nelle prossime ore.