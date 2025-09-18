Turetta picchiato in carcere, Gino Cecchettin: “Violenza non è risposta giusta”

Gino Cecchettin, il papà di Giulia, la giovane uccisa due anni fa dal suo ex fidanzato, ha risposto così, oggi, a chi gli chiedeva un commento sull’aggressione che Filippo Turetta ha subito nel carcere di Verona dove si trova rinchiuso.

Sebbene Gino, ospite di Pordenonelegge, abbia affermato di aver rimosso dal suo campo visivo Filippo grazie alla gestione delle sue emozioni, ha condannato fermamente l’episodio di violenza.

Oggi all’auditorium Concordia di Pordenone, Cecchettin ha parlato davanti a centinaia tra studenti e semplici uditori. Che si sono commossi, più volte, davanti al ricordo che il padre, ancora una volta, ha fatto di quella figlia che ora non c’è più. Un ricordo ancora vivo, nitido, che Gino conserva, ogni giorno, nel suo cuore.

L’occasione di oggi è stata anche quella di leggere alcune lettere che gli studenti del Flora e quelli dell’Area giovani del Cro hanno scritto a Giulia.