martedì 14 Ottobre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Turetta rinuncia all’appello contro l’ergastolo: ‘Sincero pentimento’
Dalla Val Pellice a Udine in bici per il corteo pro...
Firmato a Pordenone da Regione e Comuni il contratto di fiume...
Dall’1 luglio 2026 sarà obbligatorio sterilizzare i gatti vaganti sul territorio
Faedis: secondo weekend a Valle di Soffumbergo con zip-line, camminate e...
In preda ad un raptus, prende a calci le auto in...
Interreg: Zilli, potenziare coordinamento azioni strategiche per Ue
CeFAP: scuola aperta 2025. A Codroipo il 18 e a Paluzza...
Viola la permanenza domiciliare, riceve una bottigliata in testa dall’ex
Bandiere della Pace e della Palestina issate su un campanile di...
Cronaca

Turetta rinuncia all'appello contro l'ergastolo: 'Sincero pentimento'

Redazione
Autore: Redazione

Filippo Turetta ha rinunciato ai motivi d’appello contro la condanna all’ergastolo per l’omicidio di Giulia Cecchettin. La comunicazione è stata fatta in una lettera a firma dello stesso Turetta, inviata alla procura generale, quella ordinaria, alla Corte d’assise e a quella d’appello di Venezia, dove è previsto il 14 novembre prossimo il processo di secondo grado.

Nella missiva, Turetta scrive di un “sincero pentimento”. Anche la Procura della Repubblica aveva impugnato la sentenza, chiedendo il riconoscimento delle aggravanti della crudeltà e dello stalking.

Turetta, reo confesso, è detenuto dal 25 novembre 2023 a Verona, quando fu trasferito dalla Germania dove era stato arrestato a bordo della sua auto dopo aver nascosto il corpo di Giulia vicino al lago di Barcis (Pordenone) e dopo 10 giorni di fuga.

