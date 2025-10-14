Turetta rinuncia all’appello contro l’ergastolo: ‘Sincero pentimento’

Filippo Turetta ha rinunciato ai motivi d’appello contro la condanna all’ergastolo per l’omicidio di Giulia Cecchettin. La comunicazione è stata fatta in una lettera a firma dello stesso Turetta, inviata alla procura generale, quella ordinaria, alla Corte d’assise e a quella d’appello di Venezia, dove è previsto il 14 novembre prossimo il processo di secondo grado.

Nella missiva, Turetta scrive di un “sincero pentimento”. Anche la Procura della Repubblica aveva impugnato la sentenza, chiedendo il riconoscimento delle aggravanti della crudeltà e dello stalking.

Turetta, reo confesso, è detenuto dal 25 novembre 2023 a Verona, quando fu trasferito dalla Germania dove era stato arrestato a bordo della sua auto dopo aver nascosto il corpo di Giulia vicino al lago di Barcis (Pordenone) e dopo 10 giorni di fuga.