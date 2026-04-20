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Cronaca
Al centro della manifestazione il ruolo di crocevia storico di Aquileia

Turismo lento e benessere protagonisti del Festival dei Cammini

Movimento fisico e connessione con il paesaggio tra le peculiarità della kermesse giunta alla seconda edizione
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

I luoghi protagonisti sono stati siti archeologici, aziende vinicole, giardini, spazi raccolti nei quali raccontare storie, dialoghi ed esperienze condivise. E’ stato tutto questo la seconda edizione del Festival dei Cammini, che nel weekend appena trascorso ha richiamato ad Aquileia addetti ai lavori e curiosi di temi come turismo lento, benessere e movimento fisico, in un contesto di ascolto, scoperta e connessione con gli altri e con il paesaggio. Diversi i convegni che hanno arricchito la manifestazione, nata proprio dalla riflessione sul ruolo di crocevia che Aquileia ha avuto nella storia e sulla considerazione che qui si intrecciano otto tra cammini e itinerari culturali europei – il Cammino Celeste, che quest’anno celebra i vent’anni , la Romea Strata, l’Iter Goritiense, la via Flavia, la via Postumia, il Cammino di San Martino, l’Itinerario dei Santi Cirillo e Metodio, la Rotta dei Fenici –  ai quali si affianca per la sua rilevanza nelle connessioni la ciclovia Alpe Adria. Capofila del progetto è stata la Fondazione Aquileia. “I flussi lungo i cammini, sia a livello regionale che nazionale, sono in forte aumento – ha sottolineato il presidente Roberto Corciulo – con un impatto economico rilevante soprattutto nelle aree interne”.

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