Turno infrasettimanale per la Ueb, al PalaPerusini arriva Rieti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Avversario tosto per la Ueb Gesteco nel primo turno infrasettimanale della nuova stagione: al Palazzetto di Cividale arriva la temibilissima Rieti, reduce da due vittorie eclatanti a Rimini e contro Forlì. I laziali allenati da Franco Ciani, ex Longobardi Basket, vantano un roster di tutto rispetto in cui spiccano “vecchie conoscenze” come gli ex APU Mattia Palumbo e Fabio Mian, lo “snaiderino” Davide Pascolo, l’ex Forlì Matteo Parravicini e uno dei protagonisti della promozione di Cividale in serie A2, l’ala centro Alessandro Paesano. Si profila quindi un’altra serata per ‘cuori forti’ in cui la Marea Gialla sarà chiamata a spronare capitan Rota e compagni verso un successo importante. Coach Pillastrini ha definito Rieti come “il peggior avversario che potevamo incontrare in questo momento della stagione”. C’è però fiducia tra i gialloblu e la esprime proprio il capitano: “Arriviamo da una sconfitta che ci ha fatto male ma che ci ha lasciato anche la convinzione e la fiducia di potercela giocare fino in fondo contro chiunque. Vogliamo assolutamente trasformare questa rabbia e questa consapevolezza in una vittoria davanti al nostro pubblico e ce la metteremo tutta per riuscirci”.