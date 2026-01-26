  • Aiello del Friuli
Tuta-gate, divise dei tedofori messe in vendita anche dal FVG

Tra gli annunci online per le tute di Milano-Cortina 2026, anche un completo venduto a uno dei prezzi più bassi sul mercato: solo 524 euro
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Il caso delle divise dei tedofori di Milano-Cortina 2026, ribattezzato “tuta-gate”, è arrivato anche il Friuli Venezia Giulia. Su uno dei principali portali di vendita di abbigliamento di seconda mano è infatti comparsa la prima inserzione riconducibile a tedofori corregionali che hanno deciso di mettere sul mercato il vestiario ufficiale ricevuto per il passaggio della fiamma olimpica.

Tra gli annunci apparsi su Vinted, spicca quello di una triestina che propone un completo ufficiale – giacca e pantaloni – a 524 euro. Una cifra decisamente inferiore rispetto a molte altre richieste presenti online, che arrivano a superare i mille euro, e che colloca l’offerta tra le più basse attualmente visibili sulla piattaforma. Un dettaglio non secondario: la tuta viene venduta ancora con l’etichetta attaccata, segno che il capo sarebbe stato indossato senza rimuoverla, probabilmente proprio per preservarne il valore commerciale. “Per ovvi motivi è stato indossato solo per un’ora”, ha scritto l’inserzionista dedofora.

