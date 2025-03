Tutta l’Italia ricorda Pizzul, voce di un’epoca

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Forse solo un suo aggettivo, preciso, misurato, avrebbe potuto cogliere nel segno. Se ne leggono tanti oggi sui giornali, e quel che colpisce è il trasporto, la genuinità, la trasversalità del ricordo. Bruno Pizzul sorridente, con le inseparabili cuffie, in biciletta. Immagini di un’epoca della quale è stato interprete. Bruno Pizzul formato famiglia, come titola il messaggero veneto, ceh dedica tutto il suo primo piano al telecronista di Cormons. accanto al ritratto ci sono gli aneddoti, i ricordi, gli sprazzi di intimità regalati dal figlio fabio, il dolore dei grandi amici, Zoff su tutti, i luoghi del cuore nella sua Cormons. Pizzul voce del Friuli ma voce nazionale, non solo nel senso di azzurra. voce di tutti gli italiani. di un calcio amato, tutto molto bello. anche sui social è la frase più scritta, assieme alle condivisioni dei video più iconici, la cronaca in friulano a quelli che il calcio, i racconti del ritardo alla prima telecronaca, spezzoni di Italia Novanta. univa il paese, ricorda gazzetta in copertina, è sempre rimasto lo stesso bruno e grazie a lui tutti amavano il calcio. la rosea affida a Aldo Grasso il ritratto più strettamente televisivo: professionale colto e garbato, introdusse un pizzico di ironia scrive il critico, ma fu capace anche di affrontare un racconto drammatico, quello dell’Heysel. Anche Avvenire gli dedica la fotonotizia, ricordando oltre alla carriera e al calcio, l’importante ruolo rivestito dalla fede nella sua vita.