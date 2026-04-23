Tutti a bordo, riparte il trasporto marittimo in FVG

Riparte sabato 25 aprile la stagione del trasporto marittimo in Friuli Venezia Giulia, con l’avvio dei collegamenti costieri e lagunari.

Il servizio collega i principali poli del litorale, come Trieste, Grado, Lignano Sabbiadoro, Sistiana, Duino, Monfalcone e Marano Lagunare. Tra le prime linee attive figurano la Trieste-Barcola-Grignano-Sistiana e la Trieste-Grado-Lignano Sabbiadoro, che costituiranno l’ossatura della stagione fino all’autunno.

Il sistema è stato rafforzato e sono stati previsti dei miglioramenti per gli utenti, come fermate a chiamata su alcune tratte e una maggiore integrazione con il trasporto pubblico locale.

“Partiamo con una stagione che si preannuncia positiva – afferma l’assessore alle Infrastrutture e territori Cristina Amirante- con servizi più efficienti e una visione chiara: rafforzare una mobilità sostenibile, valorizzare il nostro territorio e offrire a cittadini e visitatori un’esperienza di viaggio sempre più completa e di qualità”.