Uber, l’applicazione di mobilità attiva da oggi anche a Udine

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’applicazione di mobilità Uber, presente in oltre 10mila città nel mondo, è operativa anche a Udine. Da oggi, infatti, sarà possibile usufruire dei servizi di mobilità Uber con vetture in grado di ospitare fino a 6 posti. Gli utenti potranno usufruire di diverse funzionalità, come la possibilità di avere informazioni sull’autista, il modello dell’auto e conoscere il prezzo della corsa in anticipo, dividere il costo della corsa, visualizzare il percorso del proprio spostamento e, grazie al sistema di anonimizzazione, passeggeri e autisti possono mettersi in contatto telefonicamente o via chat senza condividere il proprio numero di telefono. Oltre al comfort e l’eleganza delle vetture, al momento tramite App la scelta è tra due, il servizio fornisce ai passeggeri la possibilità di selezionare le proprie preferenze in anticipo per quanto riguarda i bagagli da portare a bordo, le modalità di conversazione con l’autista e la temperatura interna al veicolo. “Una bella opportunità per Udine che entra nelle diecimila città al mondo servite da Uber – commenta il vice sindaco e assessore alle attività produttive di Udine Alessandro Venanzi – aumentando l’offerta su una mobilità più sostenibile anche per lo spostamento in città, frutto di un accordo anche con i taxisti. Udine così ampia una serie di servizi – conclude Venanzi – ma allo stesso tempo si afferma come città più europea”.