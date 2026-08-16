Ubriaca alla guida, si schianta contro un palo

È uscita di strada in velocità, ha centrato un palo dell’illuminazione pubblica e poi il muro di un’abitazione. Quando sono intervenuti i Carabinieri di Cividale, la donna, udinese, è risultata positiva all’alcoltest con un tasso di 1,72 grammi per litro, oltre tre volte il limite di legge.

È uno dei tre casi che hanno portato ad altrettante denunce per guida in stato di ebbrezza durante i controlli intensificati a Ferragosto tra la città ducale e le Valli del Natisone. Nei guai anche un giovane di Remanzacco, trovato alla guida con un tasso alcolemico di 1,45 grammi/litro, e un operaio straniero fermato a Sanguarzo con 1,36 g/l.

Nel complesso i militari hanno identificato oltre cento persone e controllato decine di veicoli sulle principali direttrici turistiche e nelle Valli del Natisone.