Ubriaca, viene violentata in appartamento: denunciato un calciatore

Un giocatore professionista di calcio è stato deferito dai Carabinieri in stato di libertà al termine di una prima fase di indagini per l’ipotesi di aver abusato sessualmente di una donna. Quest’ultima è arrivata da sola, all’ospedale di Udine, la notte tra domenica e lunedì e ha sarebbe raccontato agli operatori sanitari e ai carabinieri che, dopo aver trascorso la serata in compagnia di alcuni amici in un locale, è stata accompagnata dal calciatore in quello stesso appartamento dove, da lì a poco, avrebbe subito atti sessuali contro la sua volontà.

Era ubriaca, come lei stessa ha riferito ai medici che l’hanno visitata e ai militari dell’Arma. Avrebbe cercato di opporsi alle avance che il calciatore e due suoi ospiti le avrebbero fatto. Ma ogni suoi tentativo sarebbe stato vano.

I carabinieri, che hanno avviato subito gli accertamenti del caso, al termine di una parziale attività investigativa hanno denunciato il giocatore professionista. L’ipotesi di reato per la quale sono state avviate le indagini è di violenza sessuale.