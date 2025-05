Ubriachi al volante: “fumate” cinque patenti di guida

Cinque patenti di guida ritirate per guida in stato di ebbrezza. L’attività di controllo dei carabinieri di Aviano e Spilimbergo ha portato al controllo di 46 automobilisti.

Denunciati alla Procura di Pordenone un 21enne di San Quirino, un 57enne di Aviano – che ha fatto registrare un tasso alcolemico di 2,14 grammi per litro di sangue e conseguente confisca del veicolo – , un 61enne di Maniago e un 38enne di Spilimbergo. Anche in questo caso i carabinieri gli hanno confiscato la macchina di proprietà. Stessa sorte per una 63enne di Polcenigo, vista procedere, a Nave di Fontanfredda, in maniera incerta. La prova con l’etilometro ha fatto registrare un tasso alcolemico di 1,70 grammi per litro di sangue.

A tutti gli automobilisti sorpresi al volante in stato di alterazione, è stata ritirata la patente di guida, con possibili sospensioni da 6 mesi a un anno.