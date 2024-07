Ubriachi al volante, saltano 3 patenti

Tre le patenti saltate per guida in stato di ebbrezza. E’ il risultato dei controlli straordinari condotti nell’Isontino dai carabinieri del Comando Provinciale di Gorizia per contenere l’incidentalità stradale, soprattutto da parte dei più giovani. Le verifiche etilometriche sono state effettuate in particolare di notte in occasione dell’evento “Mossa by night”.

Nel corso dell’attività sono stati controllati una settantina di veicoli che hanno poi portato al ritiro di 3 patenti per il superamento del limite del tasso alcolemico.

Significativo il fatto che alcuni dei giovani presenti alla festa spontaneamente si siano avvicinati ai posti di controllo ed abbiano chiesto ai carabinieri di sottoporsi al test precursore prima di, eventualmente, mettersi al volante, per evitare di guidare con un tasso alcolemico superiore al consentito, così da non mettere a repentaglio l’incolumità propria ed altrui.