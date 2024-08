Ubriachi al volante, saltano 7 patenti nella Bassa

Sette patenti sono saltate nella notte nella Bassa Friulana per guida in stato di ebbrezza alcolica. I carabinieri della Compagnia di Palmanova e di Latisana, nell’ambito di alcuni controlli mirati effettuati su strada tra la città stellata e Lignano Sabbiadoro, hanno fermato e denunciato complessivamente sette conducenti. Tre di questi sono stati trovati al volante con tasso alcolemico superiore a 1 grammo per litro di sangue.

I servizi straordinari effettuati nella città balneare friulana hanno inoltre permesso di individuare un uomo destinatario di un provvedimento restrittivo emesso a seguito di una serie di reati commessi tra il 2017 e il 2021, tra i quali guida in stato di ebrezza alcolica, porto abusivo di armi e alcuni furti. L’evaso è stato tratto in arresto da militari dell’Arma e condotto nel carcere di Udine.