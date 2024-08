Tre patenti sono saltate nella notte nella Bassa Friulana per guida in stato di ebbrezza alcolica. I carabinieri della Compagnia di Palmanova, nell’ambito di alcuni controlli mirati effettuati su strada, tra la città stellata e Cervignano del Friuli hanno fermato e denunciato tre conducenti, tutti e tre trovati al volante con tasso alcolemico superiore a 1 grammo per litro di sangue.