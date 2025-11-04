  • Aiello del Friuli
martedì 4 Novembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
'Tutti siamo Carmen': l'inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d'oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Frontale con un'auto mentre vanno a scuola in moto: ferito un...
Ubriaco, aggredisce i carabinieri fuori dal bar: arrestato
In auto con 220 grammi di eroina: arrestato
Stranieri e italiani sempre più "separati in casa"
Violenza sessuale e maltrattanti in famiglia, arrestati due latitanti
"Spiçut il Riçut": nuovo cartone animato in friulano su Telefriuli
A Campoformido un'aula "immersiva" per la didattica del futuro: «sviluppa la...
De Toni: "Udine è una città sicura, ma serve vigilanza e...
San Giusto, Trevisi: no a polarizzazioni sui grandi temi
Carabinieri aggrediti durante un intervento a Paluzza
Cronaca

Ubriaco, aggredisce i carabinieri fuori dal bar: arrestato

Dopo un acceso diverbio con una giovane all'esterno del bar Agli Alpini, ubriaco si è scagliato contro i militari prendendoli a calci, pugni e morsi.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Era in preda ai fumi dell’alcol il 27enne che sabato sera è stato arrestato dai carabinieri. Un’accesa discussione con una giovane, all’esterno del bar Agli Alpini di Paluzza, rischiava di trasformarsi in violenza. Ed è così che i militari di Comeglians sono intervenuti per placare gli animi. Ma al loro arrivo il 27enne, che risiede nel comune carnico, è andato in escandescenze. Sono volati pugni, calci e morsi tanto che uno dei due carabinieri ha riportato ferite multiple e una prognosi di dieci giorni, refertata dal pronto soccorso al quale si è dovuto rivolgere per farsi medicare.

In supporto dei due carabinieri sono intervenuti altri due colleghi della compagnia di Tolmezzo che alla fine sono riusciti ad immobilizzare l’uomo e ad arrestarlo. L’accusa nei suoi confronti è di violenza, minacce e resistenza a pubblico ufficiale.

Sulla vicenda è intervenuto il sindacato regionale Unarma che, esprimendo la sua vicinanza ai militari feriti, ha ribadito “la necessità di rafforzare le tutele giuridiche e operative per gli appartenenti all’Arma, garantendo strumenti e mezzi adeguati per fronteggiare situazioni di crescente pericolosità”.

