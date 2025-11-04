Ubriaco, aggredisce i carabinieri fuori dal bar: arrestato

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Era in preda ai fumi dell’alcol il 27enne che sabato sera è stato arrestato dai carabinieri. Un’accesa discussione con una giovane, all’esterno del bar Agli Alpini di Paluzza, rischiava di trasformarsi in violenza. Ed è così che i militari di Comeglians sono intervenuti per placare gli animi. Ma al loro arrivo il 27enne, che risiede nel comune carnico, è andato in escandescenze. Sono volati pugni, calci e morsi tanto che uno dei due carabinieri ha riportato ferite multiple e una prognosi di dieci giorni, refertata dal pronto soccorso al quale si è dovuto rivolgere per farsi medicare.

In supporto dei due carabinieri sono intervenuti altri due colleghi della compagnia di Tolmezzo che alla fine sono riusciti ad immobilizzare l’uomo e ad arrestarlo. L’accusa nei suoi confronti è di violenza, minacce e resistenza a pubblico ufficiale.

Sulla vicenda è intervenuto il sindacato regionale Unarma che, esprimendo la sua vicinanza ai militari feriti, ha ribadito “la necessità di rafforzare le tutele giuridiche e operative per gli appartenenti all’Arma, garantendo strumenti e mezzi adeguati per fronteggiare situazioni di crescente pericolosità”.