Aveva un tasso alcolemico superiore a 1,5 milligrammi per litro di sangue il militare americano, in forza alla base di Aviano, che alle 4.30 di oggi è uscito di strada, in via a Pordenone ad Aviano, sbattendo con l’auto contro un palo e una recinzione. I carabinieri del Radiomobile di Sacile, intervenuti sul posto, hanno provveduto a far scendere l’uomo dalla vettura. Lo hanno poi denunciato per guida in stato di ebbrezza.