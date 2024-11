E’ piombato contro un’auto in sosta, creando un effetto domino. Spettacolare incidente stradale in viale Dante a Pordenone dove questa mattina un giovane, al volante di una Citroen, poi risultato positivo all’alcoltest, ha centrato una macchina in sosta che, a sua volta, ne ha danneggiate sei. I danni per i mezzi coinvolti sono importanti.