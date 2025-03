Ubriaco, evade dai domiciliari e si scaglia contro i poliziotti: arrestato

E’ finito in manette, ieri notte, un uomo di 36 anni, già noto alle forze dell’ordine, che, in prenda a fumi dell’alcol, si è scagliato contro gli agenti delle volanti della polizia.

L’episodio si è verificato in via del Maglio a Pordenone. A richiedere l’intervento degli agenti è stata una donna che abita nelle vicinanze che, sentendo degli schiamazzi, pensava ad una lite in strada. Quando sono arrivati i poliziotti, l’uomo, anziché calmarsi, è andato in escandescenze e si è scagliato contro di loro. Dopo essere stato bloccato, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e per evasione, dal momento che avrebbe dovuto essere ai domiciliari.