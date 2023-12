Ubriaco fermato sulla A4: aveva valori di alcol 5 volte oltre il consentito

E’ stato notato guidare a zig zag una vettura Kia Ceed lungo il tratto della A4, tra Latisana e San Giorgio di Nogaro. La pericolosa andatura, che ha costretto molti veicoli in transito a brusche manovre pur di evitare possibili collisioni, ha fatto scattare l’intervento di una pattuglia della Polizia stradale che è riuscita in poco tempo a raggiungere il veicolo e a dirottarlo in sicurezza verso l’uscita per Porpetto.

Le successive verifiche hanno confermato i sospetti degli agenti della Polstrada. L’uomo al voltante guidava ubriaco, con un tasso alcolemico quasi 5 volte superiori il consentito, ovvero 2,36 grammi per litri di sangue. L’automobilista, originario del “Burchina Faso” residente nel trevigiano, è stato denunciato per guida in stato d’ebbrezza alcolica e ora rischia, oltre ad una ammenda di 6mila euro, anche l’arresto fino ad un anno e la sospensione della patente. Al momento dei controlli si trovava anche sprovvisto di patente al seguito.