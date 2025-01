Ubriaco in escandescenza, bloccato con il taser

E’ stato immobilizzato ed arrestato. Ma non senza difficoltà, dal momento che era in evidente stato di alterazione alcolica e, pertanto, gli agenti delle volanti della Questura di Udine, intervenuti all’inizio di via Poscolle, sono dovuti ricorrere al taser.

Erano da poco passate le 18 di ieri quando alla centrale operativa è giunta una richiesta di soccorso per un uomo – un 50enne udinese – che stava dando in escandescenze e inveiva contro i passanti.

L’episodio è avvenuto di fronte alla farmacia sotto lo sguardo di numerosi cittadini e commercianti. Il tempestivo intervento della polizia di stato ha evitato il peggio ma, una volta giunti in via Poscolle, gli agenti hanno dovuto fare i conti con le ire dell’uomo, che era in evidente stato di alterazione alcolica. Nel tentativo di bloccare il 50enne, un poliziotto sarebbe anche scivolato a terra.

Una volta immobilizzato, anche con l’aiuto del taser (la pistola elettrica), è stato arrestato – con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale – e condotto in Questura.