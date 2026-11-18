Era accusato di guida in stato di ebbrezza. E il giudice Carla Missera del Tribunale di Udine lo ha condannato a sei mesi di arresto, 1.500 euro di multa e alla sospensione della patente per un anno. La particolarità del caso sta nel fatto che il protagonista, un uomo di 63 anni di Tricesimo, non fu trovato ubriaco al volante della propria auto, ma in sella a una bicicletta.

L’episodio risale a due anni fa, quando l’uomo fu fermato dai carabinieri della stazione di Majano fuori da un locale tricesimano con un tasso alcolemico di 1,93 grammi di alcol per litro di sangue. Durante il controllo, il 63enne si allontanò per raggiungere un altro bar, minacciando e spintonando i militari. Il gesto gli è costato altri 6 mesi di reclusione.

Nei giorni scorsi, il Tribunale di Udine ha emanato altre due sentenze relative alla guida in stato di alterazione.

Il primo caso riguarda un 32enne che nel 2025 perse il controllo di un’Audi e finì fuori strada a Pavia di Udine, sfasciando la vettura e riportando serie conseguenze. Dalle analisi del sangue fatte in ospedale, risultò che il suo tasso alcolemico era di 1,58, poco oltre alla soglia di 1,5, che comporta la perdita della patente.

E, infatti, il giudice Giovanna Zingirian glie l’ha revocata e lo ha condannato a 6 mesi di arresto e 1.500 euro di multa. Il suo difensore, l’avvocato Emanuele Sergo, ha annunciato appello. Durante il processo, il legale aveva chiamato a testimoniare il direttore del laboratorio che eseguì il test e il medico riferì che il margine di errore delle analisi era di 0,16. Se lo scarto fosse stato applicato, ha detto nell’arringa Sergo chiedendo la derubricazione del reato, il risultato sarebbe sceso sotto soglia e la patente solo sospesa.

Completamente diverso l’esito del processo a carico di un 30enne di Cervignano, accusato di guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, che nel gennaio 2025 rimase coinvolto in un incidente a Fusine. L’uomo perse il controllo dell’auto in una curva e si scontrò con un’altra vettura. Dall’esame delle urine, risultò positivo ai cannabinoidi. Il suo difensore, l’avvocato Michele Tibald, ne aveva chiesto il proscioglimento: come stabilito dalla Consulta e da circolari ministeriali, ha sostenuto nell’arringa, l’esame delle urine può dire che la persona ha assunto cannabinoidi, ma non certificarne l’alterazione durante la guida. Il giudice Zingirian gli ha dato ragione, assolvendo l’imputato.