lunedì 29 Dicembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Giovane si perde sul Monte Amariana, ritrovato dal padre a Stavo
Gorizia, la festa di Capodanno in piazza Vittoria saluta il 2025
Crisi post parto, psicologi in aiuto alle neo mamme
Ubriaco, litiga con la madre e minaccia di far esplodere la...
Cina, il giacimento di Tarim supera 2 miliardi di kWh di...
Riscatto Milan, Pulisic e super Nkunku stendono il Verona
Gasperini “Raschiare il barile col Genoa, mai creduto nel mercato di...
Papa “Preghiamo per le famiglie che soffrono a causa della guerra”
Boom della nuova galleria Bombi: oltre 30 mila ingressi sinora
Auto fuori strada, si schianta contro muro: ferite due ragazze
BUSINESS FVG


Cronaca

Ubriaco, litiga con la madre e minaccia di far esplodere la casa

Udine, l'uomo è stato denunciato dai carabinieri.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ha litigato con la madre 75enne, poi si è chiuso in camera. Era ubriaco un 36enne, che risiede in via Martignacco, a Udine, quando l'altra sera si sono precipitati a casa sua i carabinieri del Radiomobile – allertati dall'anziana impaurita – che, con lui, hanno avviato una trattativa. Gli hanno spiegato che, vista la situazione, sarebbe stato opportuno che uscisse dalla stanza. Ma per tutta risposta, i militari sono stati invitati ad andarsene dietro la minaccia che, di lì a poco, avrebbe fatto esplodere l'abitazione.

Alla fine, però, l'uomo si è arreso. Ha aperto la porta della camera e si è consegnato ai carabinieri. E' stato denunciato per minaccia a pubblico ufficiale, ubriachezza e rifiuto di fornire indicazioni sulle proprie generalità.

Nel corso dell'attività messa in campo dai militari del Comando provinciale di Udine, uno straniero è stato segnalato alla Procura per rapina impropria. Alla Lidl di viale Cividale, l'uomo, dopo aver rubato generi alimentari per un valore di 40 euro, nascondendoli nel suo giubbotto, per scappare aveva spinto a terra, con violenza, l'addetto alla sicurezza del supermercato.

