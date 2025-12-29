Ubriaco, litiga con la madre e minaccia di far esplodere la casa

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ha litigato con la madre 75enne, poi si è chiuso in camera. Era ubriaco un 36enne, che risiede in via Martignacco, a Udine, quando l’altra sera si sono precipitati a casa sua i carabinieri del Radiomobile – allertati dall’anziana impaurita – che, con lui, hanno avviato una trattativa. Gli hanno spiegato che, vista la situazione, sarebbe stato opportuno che uscisse dalla stanza. Ma per tutta risposta, i militari sono stati invitati ad andarsene dietro la minaccia che, di lì a poco, avrebbe fatto esplodere l’abitazione.

Alla fine, però, l’uomo si è arreso. Ha aperto la porta della camera e si è consegnato ai carabinieri. E’ stato denunciato per minaccia a pubblico ufficiale, ubriachezza e rifiuto di fornire indicazioni sulle proprie generalità.

Nel corso dell’attività messa in campo dai militari del Comando provinciale di Udine, uno straniero è stato segnalato alla Procura per rapina impropria. Alla Lidl di viale Cividale, l’uomo, dopo aver rubato generi alimentari per un valore di 40 euro, nascondendoli nel suo giubbotto, per scappare aveva spinto a terra, con violenza, l’addetto alla sicurezza del supermercato.