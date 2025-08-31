Ubriaco minaccia i carabinieri, denunciato tunisino di 34 anni

Un 34enne, domiciliato a Codroipo, è stato denunciato dai carabinieri della Stazione di Udine est per minaccia, ubriachezza molesta e atti contro la pubblica decenza. E’ successo ieri sera a Basiliano. Il gestore del bar Perbacco ha chiamato le forze dell’ordine dopo che l’uomo, in evidente stato di alterazione, aveva dato in escandescenze a fronte del rifiuto del barista di servirgli alcolici, molestando gestore e avventori. Quando i carabinieri sono giunti sul posto, il 34enne li ha minacciati. Da qui la denuncia.