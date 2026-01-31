Ubriaco, si scaglia contro medici e infermieri: arrestato

Ennesimo episodio di violenza nei confronti di personale sanitario. Ieri mattina, alle 11, un 50enne indiano ha aggredito medici ed infermieri che lo stavano visitando ed assistendo dopo che era arrivato all’ospedale di Cattinara, a Trieste, in pesante stato di alterazione alcolica.

All’improvviso il 50enne, in preda ad un raptus, si è scagliato contro il personale sanitario che in quel momento stava operando al pronto soccorso ospedaliero. Urla e spintoni. Prima che la situazione potesse degenerare, è stato chiesto l’intervento degli agenti del posto di polizia del Cattinara. Poi, in supporto, sono arrivati i colleghi delle volanti della Questura di Trieste.

Il 50enne indiano, una volta immobilizzato, è stato arrestato non prima aver opposto resistenza anche nei confronti dei poliziotti.

L’uomo dovrà rispondere delle lesioni provocate a due operatori sanitari che, però, non hanno riportato conseguenze gravi, e di resistenza a pubblico ufficiale.