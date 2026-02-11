Ubriaco, tenta di colpire i poliziotti: bloccato con il taser

Era in preda ai fumi dell’alcol e stava molestando i clienti di un bar-caffetteria di via del Partidor a Udine. Quando domenica mattina sono arrivate le volanti della polizia, un 22enne georgiano è andando in escandescenza: dopo gli insulti e le minacce, ha tentato di colpire gli agenti con calci e pugni. Che, a quel punto, sono dovuti ricorrere al taser per bloccarlo.

A chiedere l’intervento delle volanti i colleghi della Polfer che non erano riusciti a contenere le intemperanze del giovane. I poliziotti, già quale ora prima, erano intervenuti, in supporto ai carabinieri, perché lo stesso georgiano stava molestando gli avventori di un altro locale. In quella circostanza, però, agenti e militari erano riusciti a calmarlo.

E’ nel bar-caffetteria di via Partidor, però, che ha perso completamente le staffe. Tanto da portare gli agenti, per renderlo inoffensivo, ad utilizzare la pistola ad impulsi elettrici.

Il giovane, una volta arrestato e denunciato per resistenza e oltraggio, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.