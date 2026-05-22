Uccise anziana a Trieste, respinto abbreviato per Podmenich

E’ iniziato oggi davanti alla Corte d’Assise di Trieste il processo a carico di Erika Podmenich, 58 anni, accusata di aver ucciso a fine marzo 2025 Isabella Tregnaghi, 89 anni, colpendola al capo e al collo con un coltello da cucina mentre si trovava nella sua abitazione in via delle Beccherie a Trieste. La 58enne è accusata anche di aver narcotizzato e derubato altre due donne. La richiesta di rito abbreviato, rinnovata oggi alla Corte da parte della difesa, è stata rigettata. Per l’imputata la difesa ha chiesto anche una perizia psichiatrica. Il giudice si è riservato la decisione.

A Podmenich, presente oggi in aula, vengono contestati i reati di omicidio volontario pluriaggravato, tentato omicidio, rapina, lesioni e porto abusivo d’armi.

“Il tribunale – ha spiegato l’avvocato difensore, Massimo Scrascia – ha concesso il deposito della nostra consulenza psichiatrica, riservandosi poi la valutazione se ammetterla o no nel corso del giudizio”. Dalla consulenza, ha precisato Scrascia, emerge “un disturbo dissociativo della personalità sul quale poi chiederemo che i periti accertino se di rilevanza e gravità tale da aver almeno grandemente scemato la capacità di intendere e volere di Podmenich”, la quale all’epoca dei fatti aveva confessato di aver ucciso Tregnaghi al culmine di un litigio. La prossima udienza è stata aggiornata al 19 giugno.