Uccise la moglie a Fiume Veneto. L’avvocato: “Non può partecipare al processo”

"Il nostro assistito è affetto da alcune patologie che fanno presumere che possa non essere pienamente capace di stare in giudizio e quindi avere cognizione di quanto sta accadendo" Con queste parole l'avvocato Alessandro Magaraci motiva la richiesta di perizia psichiatrica sul suo assistito, Severino Sist, il 76enne di Fiume Veneto accusato di aver ucciso Laura Pin, la moglie invalida, con botte e percosse nel giugno del 2023. Nel processo per omicidio aggravato a carico dell'uomo, difeso anche dall'avvocato Antonino Di Pietro, la difesa continua a sostenere la tesi che non sia stato Sist a uccidere la coniuge, ma che questa sia caduta dal letto. Una verità che dovrà emergere nel dibattimento a colpi di perizie.

I figli della coppia non si sono costituiti parte civile. Finito inizialmente ai domiciliari, l’uomo è stato rimesso in libertà dal Riesame: ad oggi le sue condizioni di salute si sono aggravate ed è ricoverato in una struttura riabilitativa.