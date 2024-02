Investì e uccise un ragazzo a Lignano dopo la cena di maturità: patteggia un anno

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un anno di reclusione, pena sospesa, per l’omicidio stradale di Kevin Murataj, il ragazzo di 19 anni di Latisana investito e ucciso sulle strisce pedonali a Lignano durante la festa per la maturità. E’ quanto ha patteggiato davanti al gup di Udine Matteo Carlisi Lorenzo Snaidero, di 21 anni di Codroipo. Era lui alla guida dell’Alfa Giulia che travolse lo studente dell’ultimo anno dell’istituto tecnico tecnologico Plozner di Latisana.

Il tragico incidente avvenne alle 23.30 del 26 maggio scorso, quando Kevin, finita la cena della maturità in una pizzeria, attraversò viale Europa, all’altezza dello stadio, per andare in discoteca e concludere la serata. L’urto con la Giulia guidata da Snaidero non gli diede scampo. Il giovane morì un’ora dopo nel pronto soccorso della città balneare. Stando alle indagini, in quel momento il 21enne stava viaggiando a 65 chilometri orari, 15 sopra il limite, sulla corsia di sinistra nonostante non ce ne fosse la necessità. Non era sotto l’effetto di alcol o droghe e non stava utilizzando il cellulare.

A Snaidero, al quale è stata sospesa la patente per un anno, sono state riconosciute le attenuanti generiche e il concorso di colpa. Kevin, infatti, cominciò ad attraversare la strada senza accorgersi dell’arrivo dell’automobile perché sotto l’effetto di sostanze alcoliche.