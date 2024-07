Uccise il senzatetto: nessuna perizia psichiatrica per Macchi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Nessuna perizia psichiatrica per Bruno Macchi, reo confesso dell’omicidio del senzatetto Luca Tisi, avvenuto il 10 aprile del 2023 nella galleria dei condomini Alpi in piazzale Osoppo a Udine.

Colpo di scena, oggi, durante la quarta udienza in Corte d’Assise nel corso della quale il consulente di parte, lo psichiatra Marco Stefanutti, ha chiarito che gli esami ai quali Macchi, assistito dagli avvocati Buttazzoni e Basevi, si sarebbe dovuto sottoporre sarebbero stati invasivi e che, quindi, avrebbero compromesso i test che un eventuale perito nominato dal tribunale avrebbe condotto su di lui. Ma per il presidente della Corte, Paolo Milocco, non ci sono gli estremi per sottoporre Macchi ad un test psichiatrico.

Oggi, nel corso dell’udienza, sono stati ascoltati numerosi testimoni. Tra i quali i genitori adottivi del giovane, Mauro Macchi ed Alessandra Canesi. Se il padre si è astenuto dal raccontare il trascorso del figlio, la madre ha invece confermato il vissuto critico di Bruno.

Poi è stata la volta di amici e conoscenti. Come i due ragazzi che avevano trascorso la notte con Macchi, prima che lui uccidesse il clochard, e che lo hanno descritto come persona buona e socievole, e come Diego Giordano, titolare del Befed di Udine, dove Macchi avava trovato impiego: “Un gran lavoratore”, si è limitato a dire.

Parole di apprezzamento nei confronti del giovane sono state espresse da Roberta Filoce, presidente della comunità dove Macchi è stato ospite per una decina di anni, e da un’operatrice della stessa comunità. “Una delle persone più buone e generose che abbiamo conosciuto”.

Il processo si avvia ora alle battute finali. Il 13 settembre è prevista la discussione finale in aula, prima del 27 quando sarà l’ora delle repliche e di un’eventuale sentenza.