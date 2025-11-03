Udine, 25 cittadini insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. 17 cavalieri, 4 ufficiali, un grande ufficiale e tre commendatori. Sono 25 le onorificenze dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana” conferite oggi dal Prefetto di Udine Domenico Lione ai cittadini della provincia che più si sono distinti nel campo della scienza, delle lettere, delle arti, dell’economia e in attività pubbliche sociali e filantropiche.
La cerimonia si è tenuta questa mattina nella sala di rappresentanza della Prefettura di Udine in piazza Primo Maggio, in vista della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Tra le personalità premiate, il titolo di gran ufficiale al merito è stato assegnato a Paolo Petiziol presidente di GECT GO e dell’associazione Mitteleuropa. Il titolo di commendatore è stato assegnato al vicepresidente nazionale di Confcommercio e presidente di Confcommercio Udine Giovanni Da Pozzo.
Nominata Cavaliere Al merito della Repubblica per il suo impegno sociale anche la presidente di Arte e Libro Udine Katia Mignogna. Il suo percorso, iniziato a soli 15 anni come volontaria in una casa di riposo a Tolmezzo, si è sviluppato tra esperienze di accoglienza, assistenza e progettazione sociale.
Elenco insigniti
Grande UfficialePETIZIOL PAOLO
Commendatore DA POZZO GIOVANNI
CommendatoreD’ELICIO GIUSEPPE
CommendatoreROSELLI GIOVANNI
UfficialeBILE ROBERTO
UfficialeFAILLA GIUSEPPE
UfficialeLIRUSSI SILVIA
UfficialeSTORNELLO GIUSEPPE
CavaliereADAMI PIERINO
CavaliereANZILE MILVIA
CavaliereBARBALACE RENATO
CavaliereBARBINA ALESSANDRO STEFANO
CavaliereBERTOLI MARCO
CavaliereBURICELLI SERGIO
CavaliereD’AMATO MICHELE
CavaliereDE FABRIZIO GIOVANNI
CavaliereDEL FRATE FRANCA
CavaliereMASINI FRANCO
CavaliereMIGNOGNA KATIA
CavaliereNUTTA ANDREA
CavalierePACCAGNAN ITALO
CavalierePARPINEL PIERLUIGI
CavalierePLOZNER VELIA
CavaliereSELENATI RODOLFO
CavaliereVANNELLI MASSIMILIANO