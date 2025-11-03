  • Aiello del Friuli
lunedì 3 Novembre 2025
Cronaca

Udine, 25 cittadini insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica

Cerimonia in Prefettura per la consegna delle onorificenze: tra i premiati Paolo Petiziol, Giovanni Da Pozzo e Katia Mignogna
Redazione
Autore: Redazione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. 17 cavalieri, 4 ufficiali, un grande ufficiale e tre commendatori. Sono 25 le onorificenze dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana” conferite oggi dal Prefetto di Udine Domenico Lione ai cittadini della provincia che più si sono distinti nel campo della scienza, delle lettere, delle arti, dell’economia e in attività pubbliche sociali e filantropiche.

La cerimonia si è tenuta questa mattina nella sala di rappresentanza della Prefettura di Udine in piazza Primo Maggio, in vista della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Tra le personalità premiate, il titolo di gran ufficiale al merito è stato assegnato a Paolo Petiziol presidente di GECT GO e dell’associazione Mitteleuropa. Il titolo di commendatore è stato assegnato al vicepresidente nazionale di Confcommercio e presidente di Confcommercio Udine Giovanni Da Pozzo.

Nominata Cavaliere Al merito della Repubblica per il suo impegno sociale anche la presidente di Arte e Libro Udine Katia Mignogna. Il suo percorso, iniziato a soli 15 anni come volontaria in una casa di riposo a Tolmezzo, si è sviluppato tra esperienze di accoglienza, assistenza e progettazione sociale.

Elenco insigniti

Grande UfficialePETIZIOL PAOLO

Commendatore    DA POZZO GIOVANNI

CommendatoreD’ELICIO GIUSEPPE

CommendatoreROSELLI GIOVANNI

UfficialeBILE ROBERTO

UfficialeFAILLA GIUSEPPE

UfficialeLIRUSSI SILVIA

UfficialeSTORNELLO GIUSEPPE

CavaliereADAMI PIERINO

CavaliereANZILE MILVIA

CavaliereBARBALACE RENATO

CavaliereBARBINA ALESSANDRO STEFANO

CavaliereBERTOLI MARCO

CavaliereBURICELLI SERGIO

CavaliereD’AMATO MICHELE

CavaliereDE FABRIZIO GIOVANNI

CavaliereDEL FRATE FRANCA

CavaliereMASINI FRANCO

CavaliereMIGNOGNA KATIA

CavaliereNUTTA ANDREA

CavalierePACCAGNAN ITALO

CavalierePARPINEL PIERLUIGI

CavalierePLOZNER VELIA

CavaliereSELENATI RODOLFO

CavaliereVANNELLI  MASSIMILIANO

