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Cronaca

Udine, 4 platani a rischio crollo: scatta l’abbattimento in viale Vat

In viale Vat è iniziato l’abbattimento dei quattro platani giudicati pericolanti dopo le analisi di stabilità.
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il rumore delle motoseghe ha interrotto questa mattina la quiete di viale Vat, dove è scattato l’abbattimento del primo dei quattro grandi platani giudicati ammalati.

Le piante, alte tra 19 e 26 metri, costeggiano la Roggia di Udine e una delle ciclopedonali più suggestive del capoluogo friulano, frequentata da cittadini e anatre.

Gli alberi sono stati classificati a “rischio D” dopo le indagini dendrometriche che hanno rilevato carie interne e possibile instabilità, soprattutto per la loro vicinanza alle abitazioni. Il primo intervento ha riguardato 2 platani davanti a via Del Maglio, all’ingresso di Paderno, accanto al vecchio Mulino della Roggia. A osservare le operazioni, diciamo così, anche alcuni germani reali che animano la promenade udinese.

Il secondo abbattimento riguarderà altre due piante posizionate poco dopo l’arco della ciclovia.

L’intervento, affidato dal Comune alla ditta Verde in Quota, proseguirà per fasi fino al 22 maggio con modifiche alla viabilità e lo spostamento provvisorio di alcune fermate dei bus.

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