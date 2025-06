Udine a tutto bike sharing, si valuta se allargare il servizio nell’hinterland

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il servizio di bike sharing, attivo a Udine dallo scorso gennaio, ha ormai preso il volo, tanto che Palazzo D’Aronco sta valutando di estenderlo anche ai comuni dell’hinterland udinese. I mezzi targati RideMovi registrano un incremento progressivo stimato in almeno 1.000 corse al mese. Un vero e proprio boom che ha però portato anche a comportamenti scorretti. Non di rado, alcune e-bike sono state posteggiate e poi recuperate fuori dal capoluogo friulano, come a Remanzacco, Pasian di Prato e a Cividale del Friuli.

“Ricordiamo che per chi posteggia una bicicletta RideMovi all’esterno del comune di Udine è attualmente prevista una multa”, sottolinea l’assessore alla Viabilità Ivano Marchiol. Tuttavia, l’assessore ci tiene a ribadire che le biciclette, una volta fuori dal ring udinese, possono essere posteggiate in tutto il territorio, purché a regola d’arte: rispettando il codice della strada e gli spazi urbani, e inviando una fotografia tramite l’App di RideMovi.

“I mezzi che spesso si possono notare posteggiati nei vari quartieri non sono abbandonati”, precisa Marchiol, “ma vanno a svolgere un servizio di prossimità per quei cittadini alla ricerca della bici più vicina. Tutti i mezzi sono geolocalizzati e si possono trovare utilizzando l’applicazione. Se una bici è ben parcheggiata, diventa un servizio in più per i residenti del quartiere. Se si trova in una zona non molto ‘felice’, l’azienda interviene e la recupera”.

“Proprio il recupero dei mezzi nei comuni contermini”, aggiunge l’amministratore, “ci dice che il servizio funziona, colma anche lacune esistenti e ci deve spingere a dialogare con le amministrazioni vicine per valutare l’allargamento della mobilità sostenibile. Ogni bicicletta utilizzata significa meno inquinamento e meno veicoli sulle strade, e il ritrovamento dei mezzi oltre il ring cittadino è un segnale che questo sistema va a soddisfare anche un’esigenza di trasporto pubblico”.

Parla invece di abbandono indiscriminato e di degrado il consigliere Antonio Pittioni, che sul tema, lo scorso maggio, ha presentato un’interrogazione che sarà probabilmente discussa in Prima Commissione a fine luglio. Il consigliere evidenzia come molte e-bike vengano trovate a terra, posteggiate malamente o siano preda di vandali. “Una situazione”, spiega Pittioni, “che contribuisce al degrado urbano e compromette la qualità dello spazio pubblico, generando disagio tra i cittadini e alimentando un senso diffuso di incuria e mancanza di controllo da parte delle istituzioni competenti”.

Ma proprio sugli atti vandalici, Marchiol tiene a tranquillizzare tutti. “Udine”, riferisce, “rispetto alle altre città in cui è presente il servizio di RideMovi, è quella che ha le percentuali più basse di atti vandalici”.