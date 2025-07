Udine abbraccia l’etica dello sport, prima in regione

Palazzo D’Aronco ribadisce l’importanza dello sport come diritto universale, da garantire a bambine, ragazze e donne di ogni età e condizione, a partire dalla prima infanzia. Oggi il Comune di Udine ha sottoscritto, primo municipio in Friuli Venezia Giulia, la Carta Etica dello Sport Femminile, aderendo così al progetto ‘Donne e Sport’ promosso da Soroptimist International d’Italia in collaborazione con l’Associazione Nazionale Atlete. A spiegare gli obiettivi della Carta è stata la presidente del Soroptimist Club Udine, Luisella Bellinaso.

Con la sottoscrizione della Carta, Palazzo D’Aronco si impegna a garantire l’accesso equo a impianti e spazi sportivi, a monitorare i divari di genere nella pratica sportiva sul territorio e ad attivare campagne di sensibilizzazione, formazione e prevenzione.