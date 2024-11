Udine pronta a brillare, via a luci e proiezioni natalizie

Udine è pronta a brillare. Questo pomeriggio, alle 17.30, la città inaugurerà ufficialmente l’illuminazione natalizia, trasformandosi in un vero e proprio sogno invernale. Il Natale udinese di quest’anno promette di essere più scintillante che mai. Grazie all’impegno dell’amministrazione comunale e delle associazioni locali, la città sarà adornata con luminarie in 44 vie, proiezioni artistiche e 27 alberi di Natale sparsi tra il centro storico e i quartieri. Novità di quest’anno è l’estensione dell’allestimento a nuove location, come la Biblioteca Joppi e la stazione dei treni.

Tra i punti salienti degli addobbi luminosi, spiccano gli alberi monumentali in via Lionello, piazza Duomo e piazza Matteotti, mentre speciali proiezioni architettoniche trasformeranno il Castello, la Loggia del Lionello e piazza XX Settembre in scenari da fiaba. Piazza Libertà, con sei alberi che faranno da cornice a un allestimento a sorpresa, si preannuncia il luogo ideale per scatti fotografici e ricordi condivisi sui social. Le porte medievali, inoltre, dal 26 novembre saranno illuminate grazie al sostegno di sponsor locali.

Alla cerimonia di accensione di piazza Libertà, oggi pomeriggio, saranno presenti il Sindaco Alberto Felice De Toni e il vice Sindaco Alessandro Venanzi, affiancati da don Cristian Marchica e dal presidente di Confcommercio Udine, Giuseppe Pavan. Il programma prevede un percorso tra i principali punti illuminati con l’accompagnamento musicale del coro dell’Università di Udine. L’itinerario inizierà in piazza Libertà, per poi toccare piazza Duomo, piazza Venerio e via Lionello, fino al gran finale in piazza Matteotti, dove le proiezioni luminose abbracceranno la piazza su tutti i lati.