Udine accoglie il nuovo arcivescovo Lamba. «Imparerò il friulano. Cumbinin»

GUARDA IL VIDEO. “Benvenuto monsignor Lamba, Vescovo dell’unità”. La nuova guida dell’Arcidiocesi di Udine è stata accolta oggi in città. Chiaro il suo manifesto: “Tutti insieme”, frase pronunciata in Cattedrale in 4 lingue, compreso il friulano. Alle 15.32 monsignor Riccardo Lamba è sceso dall’auto che dal seminario di Castellerio, a Pagnacco, lo ha portato nel cuore di Udine, a Pagnacco.

Ad accoglierlo don Daniele Morettin, direttore della Pastorale giovanile, che lo ha accompagnato alla loggia di San Giovanni, per un incontro con i giovani di diverse parrocchie della provincia di Udine arrivati per accoglierlo.

Il primo gesto significativo quando don Daniele Morettin gli ha consegnato un regalo, una borsa con alcuni doni, da riempire di segni e di significati. Monsignor Lamba, per aiutare don Daniele, ha preso in mano il microfono e lo ha porto verso don Daniele.

Poi le prime parola pronunciate a Udine alla sua comunità: ‘Grazie a voi, perché siete qui, perché ci siete. Ringraziamo il Signore per il dono della vita’. Quindi monsignor Lamba ha ricordato la figura di Don Giovanni Bosco, salesiano, a cui ha detto di essere molto affezionato. ‘Don Bosco diceva: Vi amo per il solo fatto che siete giovani, che siete viti’.

Poi ha condiviso il primo di una serie di aneddoti della sua vita. Ha ricordato di quando aveva preso l’impegno con una coppia di amici di celebrare il loro 25esimo di matrimonio. ‘Non avevo il coraggio di dire loro che ero stato nominato Vescovo – ha raccontato – ma ho fatto sapere loro che in un modo o nell’altro avrei rispettato quell’impegno. Cumbinin – come dite voi in Friuli. Ho fatto loro uno scherzo da prete. Ho detto che l’omelia l’avrebbero fatta loro, in occasione di quella celebrazione. Perché i loro 25 anni insieme erano degni di essere un’omelia’.

Poi, rivolgendosi ai giovani riuniti in Piazza Libertà, ha detto: ‘Adesso vi faccio io uno scherzo da Vescovo’. Ha citato San Filippo Neri, e da una tasca ha estratto il telefonino e tramite il microfono ha diffuso nella piazza una canzone, ‘Preferisco il paradiso’, cantandola e invitando i giovani a fare altrettanto.

‘Camminiamo nella gioia’ è stato l’invito rivolto alla piazza, ai presenti e a tutta la sua comunità. Poi ha incontrato tutti i gruppi presenti in piazza, stringendo le mani a tutti e scambiando due parole con ogni persona incontrata, lasciando intendere di avere molti legami con il Friuli e di conoscere. diverse persone che vivono in questa terra. Tra i tanti, un suo compagno di studi in medicina.

Ai giovani ha fatto due promesse: ‘Durante il Giubileo faremo un pellegrinaggio a Roma’. E poi la promessa di visitare tutte le comunità del territorio: ‘Verrò a trovarvi, anche all’improvviso. Io sono uno che gira molto’.

‘Sono fatto per stare in mezzo alla gente’ ha ribadito poco dopo. Parlando rapidamente con i giornalisti, prima di muoversi in corteo verso la Cattedrale di Udine, ha parlato di accoglienza, di migranti, di multilinguismo. ‘A me piacciono molto le lingue – ha detto. Ora che sono vecchio sarà più difficile impararne di nuove. Ma farò di tutto per imparare qualcosa in friulano’.

Poi sui migranti: ‘Ne ho visti tanti qui a Udine, Dobbiamo cercare di lavorare insieme. E’ molto difficile, ma dobbiamo provarci. La barca che abbiamo è questa: non abbiamo un’altra scialuppa. Dobbiamo cercare di stare insieme. Perché alla fine vedrete che ci sono elementi comuni che condividiamo, che sono belli’. E ancora: ‘E’ importante ascoltare le persone: se ascoltiamo possiamo relazionarci. E’ la legge della reciprocità’.