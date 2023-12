Accoltellamento in Borgo Stazione, un ferito

Vistose chiazze di sangue rimaste sul marciapiede sono i segni di un accoltellato avvenuto questa sera in via della Rosta. Vittima di una aggressione – ancora da acclarare – una persona, soccorsa e trasportata in ospedale dopo essere stata accoltellata al petto.

L’allarme è scattato sulla chat ‘Chiediamo sicurezza a Udine’, nata proprio per segnalare episodi di questo tipo e per mettere in guardia i cittadini del capoluogo, in particolare quelli che abitano in Borgo stazione. I

l litigio, poi degenerato in violenza, sarebbe avvenuto poco dopo le 19 e ha visto coinvolte tre persone. Sul luogo dei fatti non sembrano siano state chiamate le forze dell’ordine. Maggiori aggiornamenti nelle prossime ore.