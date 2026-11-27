Un nuovo episodio di violenza ai danni del personale sanitario questa mattina, all’interno del reparto di cardiologia dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Come riporta il Messaggero Veneto, un paziente di 80 anni avrebbe aggredito una dottoressa durante l’attività ambulatoriale.

Secondo quanto ricostruito, l’anziano si sarebbe spazientito per un ritardo di circa venti minuti rispetto all’orario previsto per la visita. L’uomo ha rapidamente dato in escandescenze, colpendo fisicamente la cardiologa, la quale ha riportato lesioni giudicate guaribili con una prognosi di sette giorni.

Allertati dal personale del nosocomio, sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno bloccato l’ottantenne e lo hanno dichiarato in arresto.